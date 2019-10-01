Москва, , 17:08 — REGNUM В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале один из ведущих Артем Шейнин выгнал украинского журналиста Андрея Метлева после того, как то высказался о покойном советском и российском режиссере Марке Захарове.

Выпуск передачи был посвящен ситуации на Украине. Мелев, который и ранее делал в эфирах российских телеканалов провокационные заявления, на этот раз начал утверждать, что в советский период Москва якобы все время «вставляла Киеву палки в колеса».

В качестве примера «агрессии СССР «он назвал присоединение к Украинской ССР её нынешних западных областей, что вызвало сопротивление в виде «радикального национализма» и «бандеровщины».

Ведущий Шейнин предложил «исправить ошибку» и «отсоединить» Западную Украину от нынешней оставшейся Украины. Но Метлев на это ответил странной аналогией с режиссером.

«Захаров, когда сжег партбилет, это было позорно. Человек, который от КПСС насосался так, что аж разбух», — сказал Метлев.

Ведущий Шейнин заявил, что «топтание на могилах» — это очень характерная черта всех украинских экспертов на российском телевидении. Метлева он попросил немедленно покинуть студию.

«Зная, что человека завтра похоронят, вы это говорите. Андрей Дмитриевич, пошел вон отсюда», — сказал Шейнин, обращаясь к Метлеву.

Тот видимо не совсем понял чего он него требует Шейнин. Тогда телеведущий подошел к Метлеву и стал лично выталкивать его из студии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, художественный руководитель театра «Ленком», известнейший театральный и кинорежиссер Марк Захаров скончался 28 сентября в возрасте 85 лет. Сегодня он должен быть похоронен на Новодевичьем кладбище.