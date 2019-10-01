Зеленокумск, Ставропольский край, , 17:03 — REGNUM На Ставрополье на скамье подсудимых окажется житель города Зеленокумска, который обвиняется в издевательстве над своим отцом и его убийстве. Об этом ИА REGNUM 1 октября сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

По данным следствия, 16 мая текущего года обвиняемый и его отец дома в Зеленокумске распивали спиртное. Между ними произошла ссора на бытовой почве, и в ходе конфликта сын ударил потерпевшего по голове.

После этого фигурант дела издевался над отцом, вытащив его во двор дома. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице.

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