Война. Хроника 1941-1945 гг
Война. Хроника 1941-1945 гг
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Война. Хроника 1941−1945 г.г. 2 октября: Петрозаводск оккупирован, создан подпольный ЦК КП (б) Украины на территории УССР

Москва, 2 октября 2019, 03:00 — REGNUM Слушайте выпуск в рамках проекта «Война. Хроника 1941−1945 г.г.» на сайте regnum.podster.fm/1721.

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