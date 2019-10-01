Тула, , 16:50 — REGNUM Новая школа будет построена в Донском Тульской области в 2020 году. Об этом заявил губернатор Алексей Дюмин в ходе своей поездки в Донской 1 октября, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства тульской области.

Глава региона побывал в детском саду №2, который был открыт в 2018 году после капитального ремонта. Работы проводились за счёт внебюджетных средств, сегодня детский сад посещают 147 детей. По словам главы администрации Донского Руслана Бутова, очередь в детские сады для детей в возрасте от трёх до семи лет была ликвидирована ещё в 2016 году. Своих мест в детских садах ждут шестеро малышей в возрасте от полутора до трёх лет.

Всего в регионе, отметила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева, в очереди в детские сады стоит 1161 ребенок до трёх лет. Решить проблему очередей планируют к 2021 году, для этого в регионе строятся новые здания детсадов. Так, в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография» будет введено в эксплуатацию пять новых детских садов — в Веневе, Щекине, Новомосковске и два в Туле. Ещё пять детских садов построят в 2020 году в Киреевске, Ефремове, п. Ревякино Ясногорского района и два в Туле. В планах на 2020−2021 годы строительство еще восьми дошкольных учреждений. Для строительства детсадов из федерального бюджета регион получит 1,4 млрд рублей. Ещё 531 место для детей до трёх лет власти рассчитывают создать в 2019 году за счет перепрофилирования помещений в 14 действующих дошкольных учреждениях.

«Необходимо сделать все для того, чтобы родители могли спокойно работать, зная, что их дети под присмотром, что с ними занимаются профессиональные педагоги», — сказал губернатор Алексей Дюмин.

Глава региона дал поручение профильному министерству и главам муниципалитетов контролировать сроки и качество строительства школ и детсадов.

«Благодаря региональной и федеральной поддержке вопрос ликвидации очереди в детские сады в Донском практически решён. А вот по второй смене в школах города он стоит еще острее, чем в Туле. Для его решения на 2019−2020 годы выделено 400 млн рублей на строительство школы. Это поможет полностью устранить данную проблему в микрорайоне Центральный, где она актуальнее всего», — сообщил Алексей Дюмин, отметив, что новую школу в Донском планируется построить в 2020 году.