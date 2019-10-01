Ставрополь, , 16:52 — REGNUM Покупка 420 квартир для детей-сирот запланирована на Ставрополье в 2019 году. На эти цели предусмотрено почти 600 млн рублей, из которых 511 млн — средства краевого бюджета, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе губернатора региона.

Проблему обеспечения жильем детей-сирот глава Ставрополья Владимир Владимиров обсудил в ходе рабочей встречи с депутатами Госдумы РФ от региона. Было отмечено, что в сравнении с прошлым годом объем краевых вложений в решение проблемы вырос примерно в 1,5 раза.

По данным регионального минимущества, с 2013 года на Ставрополье получили жилплощадь 1,9 тыс. детей-сирот. Вместе с тем потребность составляет еще более 2,5 тыс. квартир.

Владимир Владимиров предложил с участием федеральных парламентариев от края проработать возможности для увеличения федерального финансирования на решение данного вопроса. Вместе с тем, по мнению главы региона, необходимо внедрять новые механизмы обеспечения жильем детей-сирот, в частности, нужно расширить возможности регионов.

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