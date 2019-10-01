Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM Непогода, пришедшая в Петербург 1 октября, продолжает преподносить неожиданные сюрпризы горожанам и гостям великого города.

Так, жители Фрунзенского района на юге Петербурга рассказали в соцсетях о прошедшем довольно сильном граде.

На кадрах, опубликованных в популярной группе «ВКонтакте», видно, как градины примерно двух сантиметров в диаметре барабанят по автомобилям и подоконникам.

По словам горожан, град прошел и в другом южном районе Петербурга — Московском.

При этом в историческом центре Петербурга после довольно сильного дождя в настоящее время (16:40 мск) прояснилось и светит яркое солнце.

Напомним, по данным МЧС порывы ветра 1 октября могут достигать 24 метров в секунду. Штормовая погода с ветром и ливнями сохранится и 2 октября.

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