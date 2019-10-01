Афины , , 17:28 — REGNUM Сбор пенсионеров на афинской площади Народного сопротивления осуществили общественные организации в рамках международного Дня пожилых людей, сообщает 1 октября AMNA. С площади пенсионеры маршем направились к министерству труда.

Как отмечают в общественных организациях, 1 октября был установлен ООН как международный День людей третьего возраста и пенсионеров, поэтому у общественников каждый год есть повод организовывать по всей стране митинги с требованием лучшей и достойной жизни для пожилых. В организациях подчеркивают, что права пенсионеров во все годы кризиса подверглись огромным катастрофическим сокращениям разрушительные сокращения в все их права и повторяют: «Мы не устанем требовать того, что у нас отобрали».

Тем временем, напомним, МВФ требует от Греции продолжить курс на либерализацию экономики и снижение социальных расходов, а также «решить проблемы в банковском секторе».