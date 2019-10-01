Вашингтон, , 16:32 — REGNUM В США сотрудники полиции за пять последних лет задержали более 30 тыс. детей в возрасте младше 10 лет. Об этом сообщает АВС News со ссылкой на данные Федерального бюро расследований.

Согласно данным ФБР, в период с 2013 по 2017 годы задержаниям со стороны полицейских подверглись 26 966 детей в возрасте до 10 лет на территории США.

За этот же период были задержаны более 228 тыс. подростков в возрасте от 10 до 12 лет. При том что в большинстве штатов совершеннолетие наступает в 18 лет, а в некоторых и в 21 год.

В основном полицейские в США задерживают афроамериканских детей и детей-инвалидов.

Стоит отметить, что полиция в США практикует довольно жесткие методы работы. Любых граждан могут задержать на улице сотрудники полиции просто по подозрению в чем-либо. В случае, если сотрудник полиции посчитает действия гражданина опасными, он может открыть огонь на поражение.