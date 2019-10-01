Екатеринбург, , 16:35 — REGNUM Родственники Игоря Дятлова, погибшего вместе с группой туристов при невыясненных обстоятельствах на Северном Урале, считают виновными в гибели «дятловцев» военных. Об этом заявила сестра Дятлова Татьяна Перминова на пресс-конференции, сообщает РИА «Ура.ру».

По словам Перминовой, родные не верили в другие версии гибели: ни предположение о покушении манси, ни возможность природного конфликта не убедили родственников.

Родители Дятлова были уверены, что именно военные причастны к смерти туристов: когда родственники пытались получить пенсии по случаю гибели кормильца, их попросили обратиться к военным, упомянула спикер.

Напомним, ранее Татьяна Перминова заявила, что родственники «дятловцев» не будут против эксгумации тел погибших в рамках расследования по уголовному делу. Туристы погибли по неизвестным причинам в 1959 году, и тайна группы Дятлова до сих пор волнует исследователей.

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