Москва, , 16:39 — REGNUM В московском районе Хамовники (ЦАО) отремонтируют дом 1947 года постройки. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба Москомэкспертизы.

Комитет согласовал проектную документацию для ремонта объекта по адресу Саввинская набережная, д. 19, стр. 1Б. Здание находится в границах Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала), одной из охранных зон, утвержденных правительством Москвы.

Капремонт предусматривает обновление покрытий фасада и цоколя, расчистку и окраску деревянных оконных рам, а также замену отливов из оцинкованной стали. Специалисты создадут новые элементы водосточных систем и флагодержателей, проведут ремонт балконов, замену входных дверей и дверей подвала, а также табличек над входами в подъезд.

На лестничных клетках запланировано обновление покрытия полов из керамической плитки, ремонт стен подъездов и лестничных ограждений. Помещения подвала и чердака, вентиляционные шахты и ходовой настил также будут отремонтированы.

Существующий архитектурный облик здания сохранится.

После капремонта проведут восстановительные работы в зонах замены коммуникаций по всему объему здания, включая жилые помещения.