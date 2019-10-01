Губернатор Курганской области Вадим Шумков ответил землякам на частые упрёки в непрофессионализме местного чиновничества. Привычка во всех своих промахах и проблемах винить исключительно чиновников — это инфантилизм, заявил глава региона в своём аккаунте в социальных сетях.
Курган, 1 октября 2019, 16:26 — REGNUM Вадим Шумков пояснил, что никого из чиновников «не тренируют специально работать во вред государству или его гражданам». Истоки негативных черт нынешних госслужащих приносятся ими из семей, школ, институтов, минисоциума и подъездов, в которых они живут.
И отметил, что с хамством и неуважением люди сталкиваются в управляющих и транспортных компаниях, разного рода сервисах и ресурсоснабжающих службах, в бюджетной сфере, работники которых, получая наши деньги или деньги с налогов, являются отнюдь не чиновниками.
Губернатор Курганской области завершил свои рассуждения мыслью: когда одни обвиняют в своих неудачах других, порождая взаимное пренебрежение и неудовлетворенность третьих, конструктивной и консолидированной работы с проблемами не получится.