Губернатор Курганской области Вадим Шумков ответил землякам на частые упрёки в непрофессионализме местного чиновничества. Привычка во всех своих промахах и проблемах винить исключительно чиновников — это инфантилизм, заявил глава региона в своём аккаунте в социальных сетях.

Курган, , 16:26 — REGNUM Вадим Шумков пояснил, что никого из чиновников «не тренируют специально работать во вред государству или его гражданам». Истоки негативных черт нынешних госслужащих приносятся ими из семей, школ, институтов, минисоциума и подъездов, в которых они живут.

«Никто намеренно не развивает в них принципы нечистоплотности, не культивирует хамство и цинизм. Никто не свят. Тем более в стране, пережившей 90-е. Состояние нашей государственной и муниципальной службы является прямым отражением состояния нашего же общества», — считает глава Зауралья.

И отметил, что с хамством и неуважением люди сталкиваются в управляющих и транспортных компаниях, разного рода сервисах и ресурсоснабжающих службах, в бюджетной сфере, работники которых, получая наши деньги или деньги с налогов, являются отнюдь не чиновниками.

«Могут ли чиновники быть на голову выше в части чистоплотности, культуры поведения и общения, чем общество, которое их воспроизводит? У меня нет ответа на этот вопрос. С них точно выше спрос. Но всё остальное нужно рассматривать, сняв розовые очки и нимб святости одновременно», — подчеркнул Вадим Шумков.

Губернатор Курганской области завершил свои рассуждения мыслью: когда одни обвиняют в своих неудачах других, порождая взаимное пренебрежение и неудовлетворенность третьих, конструктивной и консолидированной работы с проблемами не получится.