Орел, , 16:14 — REGNUM Провести обследование моста «Дружбы» на предмет его безопасной эксплуатации в кратчайшие сроки поручил глава администрации Орла Александр Муромский, сообщила пресс-служба администрации города.

«Провести обследование и вынести соответствующее заключение о безопасности существующих конструкций моста в кратчайшие сроки предстоит автору проекта ООО «ДорМостПроект» в рамках авторского надзора», — уточнили в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на ремонт моста был заключён с казанской фирмой «РГС» с учредителем, зарегистрированным на Кипре, стоимость контракта составила около 300 млн рублей. Заказчиком работ выступало Управление коммунальным хозяйством. В конце августа 2019 года мэрия Орла расторгла контракт с «РГС».

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