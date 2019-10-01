Екатеринбург, , 16:19 — REGNUM Родственники группы Дятлова не будут против эксгумации тел погибших туристов, если это потребуется для расследования. Об этом заявила сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова на пресс-конференции, сообщает РИА «Накануне.Ru».

По словам Перминовой, родственники не будут противодействовать эксгумации, если без неё никак не обойтись. Разумеется, процедура должна пройти в рамках расследования по уголовному делу.

«Истина важнее», — считает Перминова.

Напомним, ранее в фонде Дятлова выразили возмущение эксгумацией тела «дятловца» Семёна Золотарёва, которую провела газета «Комсомольская правда». В организации призвали мэра Екатеринбурга Александра Высокинского защитить могилы туристов от эксгумаций, если те будут проходить не в рамках уголовного дела.

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