Ставрополь, , 16:18 — REGNUM На Ставрополье подготовлен проект реновации Комсомольского озера — главного водоема краевой столицы. Весь запланированный комплекс работ рассчитан на 2019 — 2020 годы, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе администрации Ставрополя.

В мэрии рассказали, что прежде чем приступить к внешнему преображению территории озера, специалистам предстоит выполнить значительный объем инженерных работ. Начнется он с капительного ремонта гидротехнических сооружений, подготовка к которому стартовала сразу после завершения купального сезона.

Начался постепенный сброс воды из озера. Вся рыба, обитающая в нем, будет перевезена в близлежащие водоемы. Затем рабочие приступят к капитальной реставрации плотины: отремонтируют откосы дамбы и восстановят парапет и дренажную систему. По всему периметру озера заменят водоотводящие лотки, которые сейчас находятся в аварийном состоянии.

«А дальше главный водоем краевой столицы ждет превращения в современную уникальную зону отдыха и ЗОЖ. Но это уже следующий этап масштабной реновации», — отметили в администрации города.

Напомним, в 2018 году в Ставрополе прошло голосование за выбор территорий для обновления в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Большинство горожан отдали предпочтение благоустройству Комсомольского озера и Пионерского пруда.

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