Москва, , 16:13 — REGNUM Карамышевский мост на западе Москвы планируют достроить до конца ноября. Об этом 1 октября сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Монтаж конструкций моста уже завершен, теперь рабочим предстоит уложить дорожное полотно и смонтировать освещение.

Заммэра отметил, что пролетная конструкция длиной 600 метров держится всего на двух опорах, а конструкции произведены на том же заводе, который поставлял свои изделия для Крымского моста.

Новый Карамышевский мост является финальной частью строительства Северо-Западной хорды. Старый шлюзовой Карамышевский мост находится в 200 метрах от нового и будет использоваться для местных поездок без выезда на транзитную хордовую магистраль.

Северо-Западная хорда свяжет четыре округа столицы: Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный. Она пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе. Длина хорды составит примерно 89 километров. Запуск объекта позволит разгрузить Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе, ряд центральных улиц, Третье транспортное кольцо и МКАД в среднем на 15%.

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