Москва, , 16:06 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский поздравил с Днем вегетарианца и рассказал о своем здоровом образе жизни.

«Я уже много лет стараюсь избегать мясных продуктов, потому что их всегда можно заменить растительной пищей», — заявил Жириновский.

При этом он допустил, что «людям старой закалки бывает тяжело отказаться полностью от мяса, тем не менее мы уже сейчас должны прививать вегетарианство нашим детям и внукам».

"Изменить образ жизни сложнее, чем не привыкать с самого начала. Благодаря этому новые поколения будут здоровее, будут жить дольше и качество их жизни будет выше», — заключил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно опросу ВЦИОМ, каждый сотый житель России старше 18 лет не употребляет в пищу мясо по принципиальным соображениям.

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