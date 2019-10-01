Польский фонд «Не бойтесь» разместил в интернете интерактивную карту церковной педофилии в Польше. Об этом сообщает издание polskatimes.pl .

Варшава, , 16:04 — REGNUM Карта создана на основе материалов из открытых источников. На ней обозначены места, в которых были отмечены факты сексуальных домогательств к детям со стороны клириков католической церкви. Информация на карте постоянно обновляется. Нажав на соответствующий значок на карте, можно прочитать о произошедшем там случае, в том числе узнать имя виновника или подозреваемого (если оно известно).

В настоящее время на карте обозначены 259 жертв домогательств, 63 виновника с судебными приговорами, 50 случаев, описанных в СМИ, и 35 заявлений о фактах педофилии в церкви. Как указывают создатели карты, это только «вершина айсберга».

«Специфика сексуальных преступлений против детей заключается в том, что подавляющее большинство из них никогда не выходит на свет. В случае преступлений, совершенных духовными лицами, проблема еще более серьёзна из-за социального положения и защиты, предоставляемой преступникам Церковью», — говорится на сайте фонда «Не бойтесь».

Борьба с педофилией в церкви является одним из главных направлений работы антиклерикально настроенной либеральной оппозиции в Польше. Такие мероприятия имеют некоторый успех, поскольку каждый раз вызывают широкий резонанс в СМИ и соцсетях. Так, большим скандалом сопровождался показ вышедшего в 2019 году документального фильма «Только никому не говори» о фактах педофилии в церкви.