Волгоград, , 16:05 — REGNUM Тракторозаводской районный суд Волгограда постановил взыскать с бывшего президента и управляющего делами благотворительного фонда в пользу бюджета более 13,6 млн рублей — руководителей обвинили в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. В добровольном порядке фигуранты уголовного дела ущерб не возмещали, сообщили 1 октября в пресс-службе региональной прокуратуры

Суд установил, что президент благотворительного фонда и управляющий делами получили в 2013 — 2015 годах доход от коммерческой деятельности по проведению фестивалей и конкурсов для детей. Руководители не уплатили налог на добавленную стоимость и налог на прибыль организации в сумме более 13,6 млн рублей. Уголовное дело в отношении них было прекращено в связи с истечением сроков давности преследования. Прокуратура подала иск о принудительном возмещении долга перед федеральным бюджетом. Суд согласился с мнением прокурора и удовлетворил заявленные исковые требования в полном объёме.

В целях исполнения решения у ответчиков арестовали имущество — дом и земельный участок в Сочи. Приговор в законную силу пока не вступил.