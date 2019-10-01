Белвью, США, , 15:56 — REGNUM Компания Bungie планирует к 2025 году выпустить игру, которая не будет иметь отношение к франшизе Destiny. Об этом 30 сентября сообщил портал Metro.

Генеральный директор компании Пит Парсонс в интервью журналистам сообщил, что Bungie планирует стать «одной из лучших в мире» компанией, работающей в индустрии развлечений. Он добавил также, что его организация в итоге хочет создать несколько франшиз.

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Ожидается, что студия выпустит третью часть Destiny до 2022 года. Сегодня, 1 октября 2019 года состоялся релиз на Xbox One, PlayStation 4 и ПК условно-бесплатной версии игры Destiny 2: New Light и платного дополнения Destiny 2: Shadowkeep.

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