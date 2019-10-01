Курск, , 15:48 — REGNUM В Курской области 1 октября стартовала Декада пожилого человека. Как сообщила пресс-служба областной администрации, она продлится до 10 октября.

Акция направлена на оказание помощи пожилым и одиноким людям. В течение десяти дней в городах и районах Курской области пройдут благотворительные акции. Пенсионерам помогут заготовить и доставить в дома топливо на зиму, помогут с ремонтом и работой на приусадебных участках.

Также в рамка декады будут организованы концерты и вечера отдыха для пожилых людей, пройдут встречи ветеранов с молодёжью.