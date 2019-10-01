Ростов-на-Дону, , 15:48 — REGNUM В Ростовской области борьба с уклонистами от службы в армии принесла свои плоды. За 10 лет на Дону число юношей, избегающих призыва, снизилось с 10 тыс. до 1,1 тыс. человек в год. Об этом журналистам сообщил военный комиссар регионаИгорь Егоров.

По его мнению, добиться таких результатов позволило улучшение материально-бытовых условий, работа по ликвидации в войсках дедовщины.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в осенний призыв ряды российской армии пополнят 3,6 тыс. новобранцев из Ростовской области. Большая часть из них будет направлена в воинские соединения и части Южного военного округа.

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