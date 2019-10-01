Болонья, Италия, , 15:46 — REGNUM Итальянские подростки ведут малоподвижный образ жизни и едят недостаточно фруктов и овощей, передает информагентство ANSA во вторник, 1 октября, со ссылкой на исследование Высшей школы здравоохранения.

Лишь 10% подростков в возрасте от 11 до 16 лет достаточно много двигаются. Лишь треть из них ест достаточно овощей и фруктов.

Еще одним вызовом для здоровья подростков является их слишком близкое знакомство с азартными играми. Тот или иной опыт взаимодействия с такими играми есть почти у половины подростков, у каждого шестого из них этот опыт связан с вероятными либо уже наступившими психологическими проблемами, отметили также эксперты.