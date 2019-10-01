Кудрово, Ленинградская область, , 15:46 — REGNUM К декабрю 2019 года власти Ленинградской области запустят новый автобусный маршрут по дороге, соединяющей областной город Кудрово и проспект Большевиков в Невском районе Петербурга.

Напомним, в июле 2019 года в Кудрово дорожники расширили въезд со стороны Санкт-Петербурга. Этот узкий въезд автомобилисты ранее прозвали «бутылочным горлом». Улица Ленинградская была расширена до четырёх полос, добавлена полоса на железнодорожном переезде, оборудованы тротуары по обе стороны.

«Обследование трассы маршрута <…> подтвердило возможность запуска через железнодорожный переезд регулярного автобусного сообщения», — заявили 1 октября в правительстве Ленинградской области.

Автобусное движение через Кудровский проезд запустят с учетом дорожных условий Петербурга: поскольку на проспекте Большевиков нет поворота налево в направлении Кудровского проезда, пути автобусов «в Кудрово» и «из Кудрово» будут разные.

На новом маршруте будут действовать льготы, интервал движения составит около 15 минут.

Сейчас Кудрово со станцией метро «Улица Дыбенко"связывают два маршрута — №692 и №596А, заказанных Ленинградской областью. На них действует электронный проездной билет «Подорожник». Перевозки осуществляются с 06:30 до 23:30.

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