Тверь, , 15:38 — REGNUM Новая мера поддержки семей с детьми — вручение подарочных наборов для новорожденных — начала действовать в Тверской области с 1 октября, по инициативе губернатора Игоря Рудени, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службе правительства Тверской области.

«Сегодня, как и было запланировано, в Тверской области начинается реализация нашего проекта по вручению подарков для новорожденных. Каждая семья, где родился ребенок, получает набор детских принадлежностей, в который входит 58 предметов. Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации», — сказал Игорь Руденя, открывая 1 октября заседание правительства Тверской области.

В 2019 году в бюджете Тверской области на реализацию новой меры предусмотрено более 20 млн рублей. В набор включены вещи первой необходимости для детей в возрасте до шести месяцев: постельные принадлежности, одежда, предметы ухода, средства гигиены, в том числе тверских производителей.

Напомним, в регионе реализуются мероприятия национального проекта «Демография». 11 сентября губернатором Игорем Руденей было принято решение о введении в регионе ещё четырёх новых мер социальной помощи семьям с детьми. Так, с 2020 года многодетные семьи, в которых воспитываются пять и более детей, смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства — из бюджета может быть выплачено до 50% стоимости. На эти цели будет выделено около 50 млн рублей. Кроме того, многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил). Около 600 выплат будет произведено из бюджета в виде компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов для многодетных матерей. Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов — на эти цели планируется выделить 12,5 млн рублей.

Также в регионе учреждены новые награды для семей: почётный знак «Гордость отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

Всего в Тверской области сегодня действует 18 видов социальных выплат для семей с детьми, на 2019 год на эти цели выделено более 2,4 млрд рублей.