Троицк, Челябинская область, , 15:36 — REGNUM В челябинском Троицке местный житель отправится в колонию общего режима. Приговор вынес горсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

36-летний гражданин 14 ноября 2018 года ехал в машине Mercedes-Benz со скоростью больше 80 км/ч. Будучи пьяным, он утратил контроль за движением. Машину вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Daewoo Nexia.

Трое пассажиров и водитель машины получили травмы. Одна из женщин погибла. У одной из пассажирок произошёл выкидыш, она была беременна со сроком 16 недель.

Подсудимый ранее много раз привлекался за нарушения ПДД. В суде он признал себя виновным. Несмотря на то, что им были выплачены одной из потерпевших более 850 тыс. рублей в счёт морального и материального вреда, суд назначил ему три года общего режима. Также в пользу пассажирки с него взыскано 350 тыс. рублей.