Белгород, , 15:47 — REGNUM Мэр Белгорода Юрий Галдун пообещал жителям города постепенно отремонтировать межквартальные проезды у многоквартирных домов. Градоначальник 1 октября проверил, как устранены замечания по ряду адресов, где проводились работы по благоустройству дворовых территорий. Кроме выполненных обязательств, были выявлены новые недостатки, которые оперативно нужно исправлять, уточнил мэр на своей странице в социальной сети.

«Пообщался с жителями, в большинстве своём люди довольны тем, как преображаются их дворы. В городе ещё много болевых точек в вопросах благоустройства, а особенно в части ремонта межквартальных проездов, но постепенно мы решим эту проблему», — подытожил градоначальник.

В рамках муниципальной программы в 2019 году благоустройству подлежат 15 дворовых и 9 общественных территорий, общий объём финансирования составил почти 222 млн рублей.