Ростов-на-Дону, , 15:35 — REGNUM В Ростовской области пожарные спасли из огня более 3,2 тыс. человек. Такие данные за девять месяцев 2019 года привёл руководитель департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона Сергей Панов.

По его словам, за истекший период количество бытовых пожаров в регионе сократилось на 40%, на 60% уменьшилось число погибших детей. Панов отметил, что положительный результат дала профилактическая работа. Так, специалисты провели около 95 тыс. подворовых обходов, по вопросам пожарной безопасности было проинструктировано 113 тыс. жителей Дона.

Между тем, по информации регионального управления МЧС, к середине сентября 2019 года на Дону произошло 6,8 тыс. пожаров, в числе которых более 700 — ландшафтных.