Мэра Екатеринбурга Александра Высокинского попросят разобраться в ситуации с эксгумацией могилы Семёна Золотарёва, бывшего в составе группы Дятлова. Об этом сообщает ИА Znak.

Екатеринбург, , 15:35 — REGNUM Юрист фонда Дятлова Евгений Черноусов отправит письмо с просьбой не допустить незаконного вскрытия могил. Мэра также попросят выяснить, почему проводилась незаконная, с точки зрения фонда, эксгумация могилы Золотарёва.

По словам главы фонда Юрия Кунцевича, в 2018 году вскрытие могилы осуществила газета «Комсомольская правда» с разрешения родственников.

«Потом все останки сбросали в один ящик, все кости, порядок нарушен», — заявил Кунцевич.

Напомним, президента России Владимира Путина попросили о возобновлении уголовного дела по факту гибели тургруппы Дятлова. Туристы погибли по невыясненным обстоятельствам в 1959 году на Северном Урале.

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