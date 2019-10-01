Москва, , 15:31 — REGNUM Нынешний закон о языке многих на Украине ставит в неудобное положение, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя ситуацию, когда «Мисс Украины» не стала давать интервью на украинском языке.

«Откажешься говорить на «мове» или, того хуже, выступишь на родном языке — заклюют, попытаешься говорить на чужом для тебя языке, как недавно поступил один из депутатов Верховной рады — засмеют.

Думаю, «Мисс Украине» лучше плюнуть на мнение национально озабоченных земляков и переехать в Россию или какую-нибудь другую страну. С такими внешними данными она сможет стать успешной фотомоделью или актрисой.

Может устроить свою личную жизнь гораздо лучше, чем на Украине, и потом посмеиваться над бывшими соотечественниками, которые, гордые знанием «мовы», будут у нее на вилле подстригать кусты и чистить унитазы в её особняке», — высказал свое мнение Ярослав Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, интервью модели Маргариты Паши («Мисс Украина — 2019») не вышло в эфир, поскольку она говорила по-русски.

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