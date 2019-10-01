Рим, , 15:23 — REGNUM Правительство Италии не намеревается снимать распятия из школьных кабинетов, но вообще-то быть их там не должно, сказал журналистам во вторник, 1 октября, министр образования Лоренцо Фьорамонти, передает Sky.

По мнению министра, школы должны быть светскими, там должны уважать все культуры, в них не должно быть символов одной определенной религии, а места распятий могут занять картины с сюжетами на темы, связанные с Конституцией страны.

Лидеры правоцентристских партий, «Лиги» и «Братьев Италии», раскритиковали это заявление министра. Приверженцы других религий должны помнить, что они находятся в Италии, и относиться к христианским символам с уважением, полагают руководители «Братьев Италии».

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