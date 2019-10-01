Пермь, , 15:44 — REGNUM Представители ЛГБТ-сообщества Перми написали обращение в прокуратуру по поводу видеоролика «Гражданский контроль», созданного известным националистом Романом Юшковым, соответствующая информация появилась 1 октября в социальных сетях активистов.

По мнению сторонников нетрадиционных форм любви, указанный видеоролик призван формировать в глазах общества негативное отношение к гомосексуалистам. Также активистов не устраивает то, что авторы призывают принудительно лечить перверсивные отклонения.

«Содержание видеоклипа имеет явно агрессивный подтекст, поскольку, используя оскорбительные выражения, направлено на призыв к активным действиям борьбы с представителями группы ЛГБТ с привлечением представителей органов власти и криминальных элементов и применении к ним мер принудительного лечения», — подчеркивают активисты в своем обращении.

Напомним, видеоролик «Гражданский контроль», опубликованный в социальной сети «ВКонтакте» на прошедшей неделе, посмотрели десятки тысяч пользователей. Видеоматериал вызвал резкие негативные эмоции у общественности, посчитавшей публикацию провокационной.

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