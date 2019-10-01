Кампала, , 15:33 — REGNUM Согласно новому докладу Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), в общей сложности 89% угандийских детей не имеет свидетельств о рождении. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

В докладе под названием «Масштабы и характер детской бедности и депривации», составленном после двух с половиной лет исследования, указывается, что в субрегионе Карамоджа наблюдается самое низкое число детей с свидетельствами о рождении в стране — 1%. За ним следует регион Западный Нил с 4%, затем регионы Бусога и Букеди с 5%.

Отчет был представлен комиссаром министерства по гендерным вопросам, труду и социальному развитию Уганды Лоуренсом Эгулу, который призвал заинтересованные стороны уделять больше внимания реализации государственной политики.

«Мы надеемся, что эти цифры позволят нам интегрировать эти статистические данные в процесс планирования… сколько будет потрачено на программы развития, ориентированные на детей», — заявил он.

Представитель Национального регистрационного органа по идентификации (Nira) Гилберт Кадило объяснил отсутствие свидетельств о рождении по всей стране задержкой в разработке соответствующего закона.

Он сказал, что регистрация свидетельств о рождении ранее была необязательной до принятия Закона о регистрации лиц 2015 года.

«Это были необязательные мероприятия, и люди регистрировали своих детей так, как и когда они хотели… Теперь, поскольку регистрироваться при рождении стало обязательным для получения национального удостоверения личности, мы надеемся, что этот показатель будет расти», — сказал Кадило.

В настоящее время опекун или родитель может получить свидетельство о рождении в течение недели после оплаты 5 000 угандийских шиллингов (1,36 долларов США).

Кадило сказал, что сроки будут сокращены, поскольку Nira внедряет новую систему в более чем 117 районных пунктах обслуживания по всей стране.