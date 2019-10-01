Киев, , 15:28 — REGNUM Точка зрения на состояние свободы слова на Украине зависит от положения наблюдателя относительно власти, заявила кандидат философских наук Александра Решмедилова 1 октября в эфире телеканала 112.ua.

Эксперт прокомментировала высказывания депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Никиты Потураева, который назвал состояние свободы слова на Украине «прекрасным».

"Точка сидения — она решает ту точку зрения и взгляд на процессы, которые мы видим. Понятно, что господин Потураев видит в таком вот ключе. Возможно, он не один в «Слуге народа» и в Зе-команде, кто так воспринимает», — рассказала она.

Решмедилова считает, что СМИ должны быть настроены к властям критически, и освещать те процессы, которые власти предпочли бы скрыть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания лишил телеканал 112.ua цифровых лицензий. В данный момент телеканал вещает в кабельных сетях и интернете. Власти Украины не заняли чёткой позиции по данному вопросу.

Читайте также: Телеканал 112 лишили лицензии: о новых победах свободы слова на Украине