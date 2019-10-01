Киев, 1 октября 2019, 15:28 — REGNUM Точка зрения на состояние свободы слова на Украине зависит от положения наблюдателя относительно власти, заявила кандидат философских наук Александра Решмедилова 1 октября в эфире телеканала 112.ua.
Эксперт прокомментировала высказывания депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Никиты Потураева, который назвал состояние свободы слова на Украине «прекрасным».
Решмедилова считает, что СМИ должны быть настроены к властям критически, и освещать те процессы, которые власти предпочли бы скрыть.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания лишил телеканал 112.ua цифровых лицензий. В данный момент телеканал вещает в кабельных сетях и интернете. Власти Украины не заняли чёткой позиции по данному вопросу.
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