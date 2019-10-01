Париж, , 15:14 — REGNUM Согласно исследованию национального института статистики и экономических исследований (INSEE), опубликованному 1 октября, в 2018 году каждый четвертый смертельный случай во Франции произошел в собственной коммуне, сообщает Le Figaro.

В прошлом году во Франции погибло 610 тыс. человек, что является самым высоким показателем после окончания Второй мировой войны.

Так, по данным исследования, 24% смертей произошли дома, чуть более половины (53%) имели место в больнице или клинике, 13% — в доме престарелых и 1% — в общественных местах.

Кроме того, 47% умерших ушли из жизни в том департаменте, где они родились.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно ежегодному исследованию, проведенному международной компанией Deloitte, покупательная способность во Франции продолжит расти в 2020 году.

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