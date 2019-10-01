Москва, , 15:01 — REGNUM Церемония прощания с народным артистом СССР, режиссером Марком Захаровым завершилась в Москве. Проводить художественного руководителя театра «Ленком» в последний путь пришли деятели культуры, представители власти, артисты и зрители.

Гражданскую панихиду, которая прошла в «Ленкоме», посетили тысячи людей. Дань памяти режиссеру отдали министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и многие другие.

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Известного режиссера проводили аплодисментами. Местом похорон Захарова выбрано Новодевичье кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, Марк Захаров ушел из жизни 28 сентября, ему было 85 лет. Причиной смерти стало воспаление легких.

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