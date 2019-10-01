Ростов-на-Дону, , 15:01 — REGNUM В ходе осеннего призыва из Ростовской области планируется направить на военную службу более 3,6 тыс. новобранцев. Эти данные журналистам сообщил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров.

По его словам, большая часть юношей — 80% — будут направлены на службу в Южный военный округ. Нести почетнуюслужбув Президентскомполку будут 15 новобранцев изРостовскойобласти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что осеннему призыву в России подлежат около 132 тыс. новобранцев.