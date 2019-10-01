Кострома, , 14:58 — REGNUM В Костроме начала работу первая в городе частная организация по уходу за пожилыми людьми. Тяжелобольным пенсионерам помогают волонтёры фонда «Старость в радость», передаёт ОТР.

На сегодняшний день в очереди на получение помощи фонда «Старость в радость» уже 20 человек. В организации планируют в ближайшее время взять под опеку пятерых нуждающихся. Для этого сейчас готовят новую группу специалистов по уходу.

Услуги волонтёров стоят от 500 до 5 тыс. рублей в месяц. При этом помощь ветеранам войны, труженикам тыла и тем пожилым людям, у которых пенсия не превышает полутора прожиточных минимумов, оказывается бесплатно.

Отмечается, что для каждого подопечного разработана индивидуальная программа. В день волонтёры проводят с пенсионерами не менее трёх часов.