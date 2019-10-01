Москва, , 14:52 — REGNUM Целой эпохой в жизни каждого жителя России назвала творчество режиссера Марка Захарова вице-премьер РФ Ольга Голодец. Об этом она заявила 1 октября на церемонии прощания с народным артистом СССР.

Голодец выразила уверенность, что и школа Захарова, и созданный им театр «Ленком» продолжат свою жизнь. Она добавила, что Захаров останется жить в сердцах людей, и вспомнила, как во времена её юности молодежь стремилась «прорваться в «Ленком».

"Все знали, что эти великие спектакли идут в Москве, все пели песни из его спектаклей», — сказала Голодец.

Как сообщало ИА REGNUM, режиссер театра и кино, художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров скончался 28 сентября в возрасте 85 лет. В числе снятых им фильмов «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Убить дракона».

Читайте также: В возрасте 85 лет умер режиссер Марк Захаров

Читайте ранее в этом сюжете: Москва прощается с Захаровым: частично перекрыли движение в центре