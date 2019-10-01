Ростов-на-Дону, , 14:49 — REGNUM Бывший министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов проведёт под домашним арестом ещё два месяца. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения до 27 ноября, сообщает «Коммерсант».

ИА REGNUM ранее сообщало, что уголовное дело в отношении бывшего чиновника донского правительства было возбуждено после того, как вскрылись махинации с поставкой песка для благоустройства территории спортъекта. Вместо крупнозернистого песка был доставлен мелкий. Разница в стоимости между материалами превысила 223 млн рублей.

Безуглова подозревают по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». В марте текущего года Безуглова заключили под стражу, в июне суд смягчил меру пресечения.

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