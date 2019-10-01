Магас, , 14:47 — REGNUM В Ингушетии признан виновным в разбое 18-летний житель селения Барсуки. Его осудили на три года условно за грабеж, который он совершил, будучи еще несовершеннолетним. Вместе со своим знакомым подсудимый ограбил мужчину, причинив ему травмы, повлекшие вред здоровью средней степени тяжести, сообщили ИА REGNUM 1 октября в прокуратуре региона.

Преступление было совершено в апреле 2019 года. Установлено, что двое злоумышленников в городе Назрань заманили в белюдное место свою жертву и, избив его, забрали все имевшиеся при нем ценности: мобильный телефон, 25 тыс. рублей и другие вещи. Общий ущерб потерпевшему превысил 32 тыс. рублей.

Магасский районный суд признал обвиняемого виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорил его к трем годам лишения свободы. С учетом того, что ранее он был не судим и в момент совершения преступления был несовершеннолетним, суд счел возможным назначить ему условное наказание. Уголовное дело его подельника рассматривается в отдельном производстве.