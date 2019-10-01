Москва, , 14:45 — REGNUM В России запущен в работу образовательный маркетплейс — онлайн-платформа, на которой будут собраны все доступные государственные и частные образовательные сервисы. Запуск ресурса состоялся сегодня, 1 октября, на глобальной конференции по технологиям в образовании EdCrunch, которая проходит в Москве.

Как уточнила заместитель министра просвещения Марина Ракова, до конца ноября система будет «пилотироваться в закрытом режиме», а потом станет доступна пользователям.

«Маркетплейс будет содержать интерактивные задания, которые в автоматическом режиме смогут наиболее эффективно помогать обучающемуся развивать свои компетенции и усваивать новый материал», — приводит ТАСС слова Раковой.

Она добавила, что особенно актуальна платформа будет для сельских школ, где один педагог вынужден вести несколько предметов и ему физически сложно одинаково хорошо готовиться к каждому уроку.

Добавим, что маркетплейс образовательного контента и услуг будет запущен в рамках федеральной информационно-сервисной платформы «Цифровая образовательная среда» по национальному проекту «Образование».