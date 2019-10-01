Тегеран, , 15:06 — REGNUM В Иране к смертной казни приговорен мужчина, обвиняемый в шпионаже в пользу ЦРУ США. Об этом 1 октября сообщает Al Arabia.

По указанному обвинению еще двое человек были приговорены к 10 годам лишения свободы, четвертый осужденный был признан виновным за шпионаж в пользу Великобритании, он также будет отбывать 10-летний срок в тюрьме.

Судебные решения вынесены на фоне продолжающегося противостояния между Тегераном и Вашингтоном, начавшегося после того, как президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки и наложил на страну новые санкции.

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