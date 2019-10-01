Оренбург, , 14:51 — REGNUM В Оренбурге в отношении председателя потребительского кооператива «Семейная копилка» возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве установлено, что директор кооператива, получая денежные вклады от клиентов, давала указания подчиненным о приобретении на эти деньги ювелирных украшений. Затем украшения продавались жителям Оренбурга, а вырученными денежными средствами женщина распоряжалась по собственному усмотрению.

Напомним, ранее в отношении главы потребительского кооператива было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», а подозреваемую объявляли в федеральный розыск. 13 сентября ее задержали в Москве, а 16 сентября суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным Ленинского районного суда Оренбурга, с начала 2019 года в инстанцию поступило 207 исков от граждан, которые хотят расторгнуть заключенные договоры и вернуть деньги, вложенные в потребительский кооператив «Семейная копилка». Так, в июне 2019 года вынесено решение по одному из поданных исков. Взыскано чуть более 1 млн рублей, которые оренбурженка вложила в сентябре 2018 года в кооператив.

По данным полиции, потерпевшими по уголовному делу о крупном мошенничестве проходят около 800 человек. Ущерб оценивается в 250 млн рублей.

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