Рязань, , 14:41 — REGNUM В Рязанской области учредили знак отличия «Почётный наставник». Документ, подписанный губернатором Николаев Любимовым, опубликовали 1 октября на официальном сайте правительства региона. Почётный знак будут вручать наставникам молодёжи и молодых специалистов из числа квалифицированных работников всех сфер промышленности, культуры, образования, здравоохранения и т.д.

Ежегодно награждать почётным знаком будут не более 10 человек. Чтобы получить награду наставнику необходимо не менее трёх лет помогать приобретать молодёжи профессиональные качества. Знак отличия выполнен из золотистого и серебристого металлов с использованием цветных эмалей. В центре размещено рельефное изображение фигуры князя из герба Рязанской области. Внизу награды — композиция из раскрытой книги, поверх которой наложен раскрытый циркуль, сплетённый со скрещёнными молотом и колосом.

Наставникам также будут выплачивать единовременное денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. Вручение знака приурочено к празднику весны и труда — 1 мая.