Задержанный за нападение на подполковника Следственного комитета РФ Сергей Григорьев ранее неоднократно обращался в ведомство. Об этом 1 октября заявила мать подозреваемого в комментарии телеканалу «РенТВ».

Москва, , 14:38 — REGNUM "Знаю, что он обращался [в СК России]», — сказала она.

Женщина сообщила, что её сын имеет высшее образование и «грамотный».

"Для меня все это очень странно, не поставил меня в известность. Писал обращения в Следственный комитет», — рассказала собеседница СМИ.

Она допустила, что между мужчинами мог произойти личный конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник Следственного комитета России погиб после нападения. Подозреваемый задержан.

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