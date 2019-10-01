Омск, , 14:36 — REGNUM В Омской области, согласно распоряжению губернатора Александра Буркова, с 1 октября стартует осенний призыв граждан на военную службу, который продлится до 31 декабря 2019 года.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, установленная для столицы региона норма составляет 955 человек (осенью 2018 года — 921 человек).

Как сообщало ИА REGNUM, в российском Генштабе 30 сентября заявили о том, что в рамках осеннего призыва-2019 ряды российской армии пополнят порядка 132 тысяч призывников.

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