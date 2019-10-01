Красногорск, , 14:35 — REGNUM В Подмосковье из-за изменения расписания пригородных поездов на линии вышли 292 компенсационных автобуса. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 октября в Мострансавто.

Это автобусы большого и среднего классов, которые работали с 4 утра до полуночи для перевозки пассажиров АО «Центральная ППК». Их задействовали для обслуживания 20 маршрутов, к работе привлекли 350 водителей. С 16 по 20 сентября и с 23 по 26 сентября они курсировали на линиях автостанция «Тушинская» — Нахабино, автостанция «Тушинская» — Волоколамск, Новоиерусалимская — автостанция «Тушинская», Нахабино — автостанция «Тушинская»; а 21 и 28 сентября — на участках «Пушкино — Заветы Ильича — Правда», «Пушкино — Зеленоградская».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области с начала 2019 года сдали на переработку 15 тыс. старых автобусных шин.

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