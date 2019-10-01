Пермь, , 14:26 — REGNUM В Перми почти трое суток ушло на поиски без вести пропавшей 15-летней школьницы. Подростка нашли утром 1 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

«В результате организованных широкомасштабных мероприятий во время патрулирования полицейскими утром 1 октября 2019 года пропавшая была обнаружена на улице Веденеева в Орджонокидзевском районе города Перми. В настоящий момент жизни и здоровью несовершеннолетней ничто не угрожает», — отметили в ведомстве.

По данным ТК «РифейПермь», девушка выглядела очень уставшей. Ее доставили в отделение полиции, с ней работают психологи. Устанавливаются обстоятельства ухода школьницы из дома.

Напомним, 30 сентября силовики заявили, что по факту исчезновения девушки возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Подросток вышла из дома (Молдавская, 4), и информация от нее о местонахождении перестала поступать. На поиски поднялись полиция, волонтеры. Ежедневно привлекались около 500 человек.

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