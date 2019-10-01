Переславль-Залесский, Ярославская область, , 14:23 — REGNUM 1 октября председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов побывал в деревне Чашницы, куда в 2017 году перестал ездить школьный автобус из-за плохой дороги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной думе.

Елена Жукова и Алексей Константинов

Ранее спикер обещал решить проблему жительницы деревни Елены Жуковой, двое детей которых посещают школу-интернат в Переславле-Залесском. В прошлом году местный департамент образования компенсировал матери средства, которые она тратит на такси.

«В этом учебном году департамент согласился компенсировать доставку детей только два раза в неделю. Но дети стали болеть, и я приняла решение не оставлять их на ночь в школе-интернате. Сегодня приехал Алексей Константинов, он передал деньги от партии «Единая Россия», которые я буду вносить за такси на месяц вперед. Оказывается, все можно было решить проще, чем все сложилось за эти годы», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Елена Жукова.

Теперь властям предстоит решить проблему ремонта дороги, чтобы все-таки пустить по ней школьный автобус.

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