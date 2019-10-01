Кисловодск, Ставропольский край, , 14:26 — REGNUM Уголовное дело о халатности возбуждено против сотрудника отделения охраны и конвоирования полиции Кисловодска. По его вине из автозака сбежала фигурант уголовного дела, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Установлено, что 28 августа 2019 года полицейский, «проявляя преступную небрежность», создал условия для побега женщины, которая ранее находилась в розыске. Он снял навесной замок камеры спецавтомобиля, в которой она находилась, и приоткрыл дверь конвойного отсека машины. Обвиняемая не преминула воспользоваться такой возможностью и сбежала.

Расследование дела завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в Пятигорский городской суд.

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